أرقام تخض.. كم بلغت استثمارات قطاع الدواجن وما يستهلكه المصريون من البيض؟

أطلقت نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، وسمر الدسوقي مقرر اللجنة الثقافية، عضو مجلس النقابة العامة، أولى فعاليات صالونها الثقافي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته رقم(56)، بندوة عن "دور الطب البيطري في خدمة المجتمع"، التحديات والآفاق المستقبلية.

وأكد نقيب البيطريين، أن الجيل الحالي ينعم بحظ وفير، متمثلا في الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات، وتبادل البيانات، وثورة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حرص الدولة على استمرار دعم الكتاب، وتنظيم معرض سنوي يضاهي كبرى المعارض الدولية، مشيدا بالتنظيم والعرض وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من تنافس دور النشر إلى جانب تنافس المبدعين من المؤلفين والكتاب، مؤكدا أن كل هذا نتاج مجموعة من الإنجازات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور مجدي حسن في كلمته عن أهمية تكريم المبدعين البيطريين المشاركين بمؤلفاتهم في معرض الكتاب، معتبرا إياهم سفراء الثقافة والفكر والفن عن الأطباء البيطريين بما يقدمونه من إسهامات ثقافية وفكرية وهو ما شجع النقابة على إطلاق الصالون الثقافي للنقابة وتنظيم مسابقة ثقافية خاصة بالأطباء البيطريين وأسرهم.

قطاع الدواجن في مصر

فيما أشارت الدكتور سمر الدسوقي، إلى أن فكرة إنشاء صالون ثقافي إنما جاءت لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى لإثراء معارف وثقافة الأطباء البيطريين وإطلاعهم على الجوانب المستحدثة في كافة القطاعات بما يسهم في التطوير المستمر للمعارف وتطبيقاتها العملية التي تعود بالنفع على مهنة الطب البيطري ومن ثم المجتمع المصري.

ولفتت إلى أنه وفي إطار جهود اللجنة الثقافية الممتدة على مدار العام حرصت اللجنة على إعداد برنامج ثقافي لعام 2025 يلبي تطلعات الجميع، من ندوات فكرية، وورش عمل إبداعية، وحلقات نقاش مفتوحة تسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة ومناقشتها وبحث سبل حلها كما يتزامن ميلاد الصالون الثقافي مع الحدث الثقافي الأكبر في مصر وهو معرض الكتاب المنعقد في دورته الـ 56 وهنا من منارة العلم والثقافة تبدأ أولى الندوات الثقافية تحت عنوان " دور الطب البيطري في خدمة المجتمع " التحديات والآفاق المستقبلية.

وناقشت الندوة التي نظمتها النقابة العامة في بداية انطلاق صالونها الثقافي، مجموعة من القضايا الهامة من بينها، الطب البيطري صمام أمان المجتمع (أرقام وإحصائيات)، القطاع الداجني ودوره في غذاء المواطن المصري، التحديات التي تواجه قطاع المجازر، وصناعة الألبان في مصر.

وخلال الندوة أكد الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص الأسبق، في مداخلة له أن قطاع مجازر الحيوانات الكبيرة في مصر يعاني من عدة تحديات تتطلب تضافر الجهود لتطويره والنهوض بمستواه.

ودعا إلى إعداد دراسات جدوى لإنشاء مجازر حديثة وعرضها على القطاع الخاص للتنفيذ، إما بشكل مستقل أو بالشراكة مع الحكومة، بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة الكفاءة.

كما أشار إلى أهمية تسهيل إجراءات الحصول على دراسات الأثر البيئي والسجل البيئي من وزارة البيئة، إلى جانب التنسيق مع المحليات وشركات المياه والصرف الصحي لتخفيف الأعباء المالية على المجازر.

وشدد على ضرورة تسهيل تخصيص الأراضي من وزارة الإسكان لإقامة مجازر جديدة، وتبسيط إجراءات إصدار شهادات ذبح الحلال بالتعاون مع وحدة الحلال التابعة للهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وأكد الدكتور جاد المولى، أن تعزيز الأمن داخل المجازر يتطلب التنسيق مع وزارة الداخلية لإقامة نقاط شرطية تضمن سير العمل بشكل منظم وآمن، مختتما بأن هذه المقترحات تهدف إلى التغلب على العقبات الحالية، ودفع القطاع نحو مزيد من الكفاءة والتطور.

كما أشار الدكتور أحمد البستاوي، أستاذ أمراض الدواجن ووكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، خلال محاضرته عن قطاع الدواجن في مصر: (أرقام ورؤية مستقبلية) إلى أن صناعة الدواجن في مصر تشمل 60,000 وحدة إنتاجية بإجمالي استثمارات تبلغ 100 مليار جنيه (2.2 مليار دولار). ويصل حجم الإنتاج السنوي إلى 1.5 مليار دجاجة، منها؛ 1.1 مليار دجاجة من القطاع التجاري، و400 مليون دجاجة من القطاع الريفي، إضافة إلى إنتاج 10 مليارات بيضة مائدة سنويًا من 30 مليون دجاجة بيّاضة، فيما يعمل في هذا القطاع نحو 3 ملايين شخص.

وأشار اتحاد منتجي الدواجن إلى أن هناك خطة لزيادة الاستثمارات بهدف رفع الإنتاج إلى ملياري دجاجة سنويًا بحلول عام 2030، لتلبية احتياجات السوق المحلي ومضاعفة إنتاج بيض المائدة.

وأكد أ.د. محمد عواض، أستاذ أمراض الدواجن كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أهمية اعتبار مضادات الأكسدة الطبيعية مكونًا أساسيًا في تغذية الدواجن، مشيرا إلى أن هذه العناصر تسهم بشكل كبير بما يعزز صحة الطيور وجودة الإنتاج.

وتحدث الدكتور محمود حسين، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف والعميد السابق للكلية، عن تخصص الألبان وكيفية زيادة معدلات الإنتاج وعن بعض الفيروسات قبل وبعد الولادة للأبقار، مشيرا إلى أنه وفي الحالات الفردية يتم إنتاج ما يقارب 90% من اللحوم المنتجة محليًا و80% من الألبان في مصر، فالمزارع الحلابة المنتظمة تنتج من 15 إلى 20% من الإنتاج.

فيما ذكر أ.د. محمد واعر، خبير الثروة الحيوانية ومزارع الألبان، العديد من النقاط المتعلقة بالتخصص وكيفية إدارة المنظومة لزيادة معدلات الإنتاج وانعكاسه على الاقتصاد المصري.

كما أشار االدكتور محمد المسلمي، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، للعديد من المشكلات الخاصة بالقطاع ولكن قدم عدة حلول منها: معرفة مشاكل المربين، وإيجاد حلول لها، توفير الأعلاف والأدوية البيطرية بأسعار مناسبة، تطوير المجازر بما يتماشى مع المستجدات والأنظمة الحديثة، وعمل دورات تدريبية للعاملين بالمجازر.

وقد تم حصر التوصيات التي خرجت بها الندوة في النقاط التالية: -