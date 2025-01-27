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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025

نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025
نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025
عبد العزيز جمال
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تراجعت أسعار الدواجن اليوم في المزرعة و المحلات للمستهلكين، إذ هبطت لتتراجع عن 91 جنيهًا، وتبدأ من 83 جنيها اليوم في المزرعة للأوزان الكبيرة، وبعدما تخطت 100 جنيه للمستهلك تراجعت لتبدأ من 87  جنيها.

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 

وسجلت أسعار الدواجن تراجعا بشكل ملحوظ في المزرعة، وعليه تراجع السعر للمستهلكين إلى نحو يبدأ من 87 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء كأقل سعر، بعد 100 جنيه قبل أيام  في بعض المناطق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

هبطت أسعار الدواجن اليوم، حيث يبدأ سعر الكيلو رسميًا في المزرعة من 83-85 جنيهًا ، فيما يبدأ السعر للمستهلك في المحلات من نحو 87 جنيهًا وقد يزيد في بعض المحلات بالمناطق المختلفة نتيجة اختلاف مسافة النقل من المزرعة وغيرها من العوامل.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 

سعر البانيه اليوم

ويبحث الكثير عن سعر البانيه اليوم كبديل للحوم، والذي سجل تراجعًا ملحوظًا، ليبدأ من نحو 190 جنيهًا اليوم للمستهلك في بعض المحلات وليست جميعها، حيث يختلف السعر من مكان لآخر، وقد يزيد لدى البعض حتى 200-220 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك:

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 83-85 جنيهًا في المزرعة، و87 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 95-100 جنيه للكيلو.
  • الأوراك: بين 100 - 115 جنيها للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 190 - 220 جنيها للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65 -75جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 60-70 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و  80 -85 جنيهًا للكيلو للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءًا من 154-160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءًا من 152 جنيهًا.

سجّلت كرتونة البيض البلدي نحو 130جنيهًا للمستهلك.

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