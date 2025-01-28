والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرضها: هقاضي كل اللي استغلوا أزمتها

كشف والد المذيعة الدينية آلاء عبد العزيز، عن معاناة ابنته من مرض خطير استدعى إقامتها في المستشفى لتلقي العلاج، مطالبًا جميع مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديوهات والصور المتداولة عنها.

جاء ذلك في تسجيل صوتي نشرته الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية، حيث ناشد والد آلاء الجميع احترام خصوصية ابنته ودعمها في محنتها.

وقال في التسجيل: “آلاء مريضة وتخضع للعلاج في المستشفى، والناس استغلت حالتها وقامت بنشر فيديوهات أظهرتها بمظاهر غير لائقة أطالب الجميع بحذف هذه الفيديوهات فورًا”.

وأضاف أنه سيقاضي كل من استغل أزمتها لتحقيق المكاسب المادية أو نشر محتوى بهدف التريند، قائلاً: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استغل محنتها”.

وأعرب عن استيائه من بعض اللقاءات التي أجريت مع ابنته دون مراعاة لحالتها الصحية، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب في إيذائها.

واختتم حديثه بشكر الإعلامية ريهام سعيد على دعمها ومساندتها لآلاء في هذه الظروف الصعبة، داعيًا الجميع إلى تقديم الدعم النفسي والدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.