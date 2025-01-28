مش أنت مشيته عاوزه تانى ليه؟.. رد ناري من شوبير على مسئولي الزمالك

انتقد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ما يتردد في الأيام الماضية حول رغبة مسئولي نادي الزمالك في إعادة مدافع الفريق السابق والاتحاد السكندري الحالي محمود علاء.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: “حاجة غريبة جدا محمود علاء اللي كان في الزمالك والزمالك مشاه والراجل راح السويحلي الليبي وعمل موسم كويس جدا مع الاتحاد السكندري فالزمالك صمم على إعادته فرجع وبعد ما رجع الناس هاجمته، وكان بيتعامل معاملة وحشة جدا على السوشيال ميديا”.

وتابع شوبير: “محمود علاء رجع مضى في الاتحاد السكندري وطلع محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد قال مستحيل محمود علاء يرجع الزمالك، هو جاله عرض بعد فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي لكنه فضّل الاتحاد ووقع وخد مقدم العقد”.

وأوضح شوبير مهاجما مسئولي الزمالك: “يعني وبعدين ما أنت اللي مشيته عايزه تاني ليه هو الراجل اتعامل في الاتحاد السكندري أحسن معاملة وشعر أنه ملك هناك من تعامل الناس الجيد معاه، يا جماعة فيه ثوابت احنا متخيلين إن إحنا اللي بنحاسب، الأمور دي بتضايقني جدا والله”.

وأضاف:"أنا بحب محمود علاء محترم ومؤدب وطيب بس معلش يا محمود هي دي الكورة أنت في نادي كبير ومرشح يبقى من ضمن التسع أندية اللي هيلعبوا على لقب الدوري الموسم ده".