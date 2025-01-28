محافظ بني سويف: تذليل العقبات لتسهيل توسع الشركات العالمية بمصر

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، وفدًا من شركة سامسونج إلكترونيكس مصر.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين محافظة بني سويف وشركة سامسونج، التي تعد واحدة من أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية في مصر والعالم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الشركة أن محافظة بني سويف تعد مركزًا استراتيجيًا لأنشطتها الصناعية في مصر، حيث تضم مصنعها الرئيسي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، الذي يعد من أبرز منشآت الشركة في المنطقة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق استثماراتها في مصر، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للمصنع، وتطوير خطوط الإنتاج لتواكب أحدث التقنيات العالمية، مضيفا أن هناك خططًا لزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، دعمًا للاقتصاد المصري، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي.

ومن جانبه "أيضا" أكد محافظ بني سويف على استمرار التعاون مع الشركة لتذليل العقبات التي تواجهها، من خلال تقديم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية المصنع في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، حيث يوفر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتنمية المجتمع المحلي.