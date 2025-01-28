أحمد سامي سليمان: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض.. وتوحيد الصف واجب وطني

قال أحمد سامي سليمان، أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن، وتصفية القضية الفلسطينية، هو أمر مرفوض تماما.

وأضاف «سليمان»، في بيان له، أن ما قاله ترامب بهدف تحقيق الأهداف التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني، هو أمر مخالف تماما للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.

وأشاد أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، بالموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد القيادة السياسية رفضها لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هذه المخططات التي كشفها نواياها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية الحرب على غزة، وحذر منها ومن عواقبها في جميع اللقاء والفعاليات الدولية وخلال لقاءاته مع قادة العالم.

وأكد أحمد سامي سليمان ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية باعتباره واجبا وطنيا في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر كانت دائما الدولة التي تحمل القضية الفلسطينة على عاتقها، وبذلت جهودا كبيرة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني من خلال المساعدات التي قدمتها.