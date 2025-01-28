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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية : مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر بشمال دارفور

مصر
مصر
البهى عمرو
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية المصرية، أعلنت أن مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية بولاية شمال دارفور، و مصر تستهجن استهداف البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورا محوريا في توفير الخدمات للمدنيين بالسودان.


وجاء أيضًا أن استهداف البنية التحتية في السودان انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، و مصر تعيد مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء والعزل.
 

الخارجية الخارجية المصرية القاهرة الإخبارية المستشفى السعودي

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