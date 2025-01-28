محافظ الغربية: التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية مفتاح الخدمات الحكومية المتميزة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة تفقدية شملت إدارات ديوان عام المحافظة، في إطار حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل وضمان تقديم خدمات متميزة تليق بتطلعات المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد عناني، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

بدأ المحافظ زيارته بالتنقل بين الإدارات المختلفة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مديري الإدارات حول سير العمل وآليات التشغيل اليومية.

وخلال اللقاءات، تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الموظفين ،وناقش معهم الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة وتسريع الأداء.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الإدارات والعمل بمنهجية الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين. كما شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتطوير أساليب العمل بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف الجندي، على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الأرشفة والتحول الرقمي داخل إدارات ديوان عام المحافظة، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرًا إلى أن اعتماد التكنولوجيا يسهم في تقليل الإجراءات الروتينية، تسريع إنجاز المعاملات، وضمان الشفافية في العمل.

وفي لفتة تعكس اهتمامه الشخصي بتطوير بيئة العمل، أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الموظفين داخل الديوان، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين أداء الإدارات.

وقال المحافظ خلال الحوار “أنتم الأساس في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، والانضباط والاجتهاد هما الركيزة التي نبني عليها النجاح، وشدد الجندي قائلا علينا جميعًا تحويل التحديات التي تواجهنا إلى فرص للابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج.

وأعرب الموظفون عن تقديرهم لتفاعل المحافظ المباشر معهم، مؤكدين أن هذه الجولات التحفيزية تدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين. وأشادوا باهتمامه بتقديم الدعم اللازم لتسهيل أعمالهم، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة، مشددًا على أهمية تحسين الأداء الحكومي كعنصر رئيسي لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف “تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية هو استثمار في مستقبل المحافظة، وسنعمل جاهدين لضمان تقديم خدمات تلبي طموحات المواطنين.

الجدير بالذكر ان هذه الجولات التفقدية تهدف إلى ضمان تفعيل منظومة العمل الحكومي بكفاءة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطن وتوفير بيئة عمل تدعم الإبداع والإنتاجية.