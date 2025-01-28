الخارجية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تواجه تحديات بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر تحقق بإرادة سياسية قوية، و الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.



وأضاف وزير الخارجية، أن أحرزنا تقدما مشهودا على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان، و الدولة عملت على حفظ حقوق المواطن المصري وصون حريته وكرامته، و اعتمدنا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية، وأن الدولة عملت على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وأن مبادرة الحوار الوطني هدفت إلى تعزيز حق المواطن المصري في المشاركة.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لكلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.



