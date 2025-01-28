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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشاف مخزن سري للطعام عمره 1000 عام.. ماذا ينتظر البشر؟

مخزن سري
مخزن سري
أحمد أيمن
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 أفادت وسائل الإعلام في ألاسكا بالعثور على مساحة تخزين طعام قديمة تشبه قبو الجذور في موقع أثري يعود إلى شعب دين في جنوب وسط ألاسكا.

هذا الاكتشاف، الذي يشير إلى ممارسات قديمة للتخزين والحفظ، يُقدّر عمره بما يقترب من 1000 عام، وفقًا لما ذكرته عالمة الآثار ليز أورتيز من سرب المهندسين المدنيين 673 في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة.

المخبأ، الذي يقع في أعلى التل، يبرز لكونه محاطًا بعوامل طبيعية لحماية الطعام المخزن داخله، مثل طبقات من لحاء شجرة البتولا التي كانت تستخدم لصد الأوساخ والرطوبة والقوارض.

هذا المخبأ، الذي يبلغ عمقه حوالي ثلاثة أقدام ونصف، يعد مثاليًا ليس فقط لتخزين الطعام، بل كان يُمكن أن يكون أيضًا موقعًا مناسبًا لمراقبة الحيوانات.

ماذا كانت تُخزّن في القبو؟

بالإضافة إلى هذا الاكتشاف الرائع، أشار اختبار عينات التربة إلى وجود آثار لحيوانات برية مثل الموظ والكاريبو في المنطقة المحيطة بالقبو.

ورغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان لحم هذه الحيوانات قد تم تخزينه داخل القبو، فإن الباحثين يعتقدون أن المنطقة كانت موطنًا لهذه الأنواع، أو ربما كانت تستخدم في السابق لتخزين اللحوم.

فهم أعمق للتاريخ

وفي إطار سعيهم لفهم أعمق عن تاريخ هذه المنطقة، يتشاور الباحثون حاليًا مع شيوخ قبيلتي Dena'ina وAhtna اللتين تسكنان المنطقة.

هذا التعاون يهدف إلى الحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه المساحات وكيفية تأثيرها على ثقافة وطبيعة حياة الشعوب الأصلية في تلك الحقبة.

هجرات متحدثي لغة Dene

يعد هذا الاكتشاف جزءًا من مجموعة من الأبحاث المستمرة حول هجرات المتحدثين بلغة Dene، الذين انتقلوا إلى مناطق أخرى، بما في ذلك جنوب غرب أمريكا.

هذه الهجرات، التي بدأت قبل آلاف السنين، كانت حاسمة في تشكيل الثقافات المحلية في أمريكا الشمالية.

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