محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين فى منظومة التقنين والتصالح

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

وقال، إن منظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تسهيلات غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه يتم تقديم هذه الخدمات من خلال 15 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة التي تجوب القرى والمدن لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار دعم المواطنين وتسهيل الإجراءات التي توفر الوقت والجهد، مضيفًا أنه يمكن تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا عبر المنظومة الرقمية للمحافظة، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تحسين مستوى الخدمات، وتقليل الضغط على المراكز التكنولوجية، مع تحقيق رضا المواطنين بشكل أكبر.