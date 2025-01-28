القومي لتنظيم الاتصالات: الوزارة لديها خطة لتوطين صناعة المحمول في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن خطة وزارة الاتصالات تعمل على توطين صناعة التليفون المحمول في مصر، مشيرا إلى أننا نعمل على تصنيع هواتف محمولة مصرية بمواصفات عالمية.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك أكثر من 20 مليون هاتف محمول يتم إستهلاكه سنويا في مصر، مؤكدا أن قرار الضرائب على الهاتف المحمول قرار قديم، ولكنه كان غير مفعل.

وتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه خلال عام 2019 سرعة الانترنت الارضي في مصر 5 ميجا، وفي 2024، تم رفع متوسط السرعة إلى 70 ميجا، بعد خدمة الكابلات الفايبر.