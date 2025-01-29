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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. الحكم على متهمين باختلاس 2 مليون جنيه من إحدى الشركات

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
مصطفي رجب
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع ، اليوم، حكمها في قضية المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي.


وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.


 وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاختلاس في منطقة المعادي.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، وامتنعا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وأثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال عملية التتبع، وجد أن المتهمين حازا المبلغ، وتم القبض على المتهمين بعد إبلاغ رجال الشرطة، وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار وجيه حمزة شقوير قضية المتهمين باختلاس مبلغ مالي

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