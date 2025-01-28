أكسيوس: إسرائيل رفضت طلبات أوكرانيا بشأن نقل صواريخ باتريوت

نقلت مصادر لموقع "أكسيوس" أن الجيش الأمريكي قام بنقل نحو 90 صاروخ باتريوت من مخازنها في إسرائيل إلى بولندا، تمهيدًا لتسليمها إلى أوكرانيا في إطار دعمها العسكري في مواجهة الهجوم الروسي. ووفقًا للمصادر، فإن الخطوة جاءت بعد أشهر من التفاوض بين الأطراف المعنية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ"أكسيوس" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الرد على اتصالات رسمية من أوكرانيا، التي طالبت بالحصول على موافقته لنقل صواريخ باتريوت أمريكية إلى أوكرانيا.

من جهة أخرى، أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل أبلغت السلطات الروسية بأنها ستعيد نظام صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتزويد أوكرانيا بأي أسلحة إضافية في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على التوازن الدبلوماسي في المنطقة.