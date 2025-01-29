حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها

تعتبر رائحة الدخان من الروائح التي يصعب التخلص منها بسهولة، ولكن باستخدام بعض الحيل البسيطة، يمكنك تنظيف منزلك وإنعاش رائحته.

حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل

ولمنع تراكم روائح الدخان مجددًا، حاول استخدام معطرات الجو الطبيعية، والحرص على التدخين خارج المنزل.

وكشف موقع “بولد سكاي” الهندي عن طرق للتخلّص من رائحة الدخان في المنزل، وتشمل ما يلي :

ـ تهوية المنزل جيدًا:

افتح النوافذ والأبواب للسماح بتدفق الهواء النقي.

استخدم المراوح لتوجيه الهواء نحو الخارج لطرد رائحة الدخان.

ـ استخدام الخل الأبيض:

ضع أوعية صغيرة من الخل الأبيض في الغرف التي تحتوي على رائحة دخان.

امسح الأسطح الصلبة، مثل الطاولات والجدران، بقطعة قماش مبللة بمحلول من الخل والماء.

ـ بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز):

رش بيكربونات الصوديوم على السجاد، الكنب، والستائر.

اتركها لمدة ساعة على الأقل، ثم قم بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

ـ استخدام الفحم النشط:

ضع قطعًا من الفحم النشط في أطباق صغيرة في زوايا الغرف؛ حيث إن الفحم يمتص الروائح الكريهة بشكل فعّال.

حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل

ـ الزيوت العطرية:

امزج قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع مع الماء في زجاجة بخاخ، ورش الغرف والأسطح، ويمكن استخدام ناشر الزيوت العطرية لتعطير الهواء بشكل مستمر.

ـ تنظيف الأقمشة والمفروشات:

اغسل الستائر وأغطية الأثاث بالماء الفاتر مع القليل من الخل أو معطر الأقمشة.

امسح الأسطح الجلدية بقطعة مبللة بماء ممزوج بالقليل من صودا الخبز.

ـ استخدام القهوة:

ضع أكوابًا صغيرة من القهوة المطحونة في أماكن متفرقة من الغرفة؛ حيث إن القهوة تعمل على امتصاص الروائح الكريهة بشكل فعّال.

ـ الشموع المعطرة أو الفحم الطبيعي:

أشعل شمعة معطرة للمساعدة في التخلص من الرائحة، ويمكن أيضًا إشعال قطعة صغيرة من الفحم الطبيعي لإزالة الروائح بسرعة.

ـ تنظيف أجهزة التكييف والمراوح:

تأكد من تنظيف فلاتر التكييف والمراوح، لأنها قد تخزن روائح الدخان.

ـ استخدام أجهزة تنقية الهواء:

إذا كانت رائحة الدخان قوية ومستعصية، استخدم جهاز تنقية الهواء المزود بفلاتر HEPA.