الآن في البنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، عقب تراجعه في عدد من البنوك أمس الثلاثاء.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، في جميع البنوك العاملة في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.20 جنيه

سعر البيع: 50.16 جنيه

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر صرف الدولار في بنك نكست

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.32 جنيه

سعر البيع: 50.22 جنيه

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه