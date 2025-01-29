رسميًا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، عقب تراجعه في عدد من البنوك أمس الثلاثاء.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، في جميع البنوك العاملة في مصر ضمن نشرته الخدمية.

بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.20 جنيه

سعر البيع: 50.16 جنيه

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك تنمية الصادرات

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك نكست

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

البنك العربي الأفريقي

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك أبو ظبي التجاري

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 50.25 جنيه

سعر البيع: 50.15 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.32 جنيه

سعر البيع: 50.22 جنيه

بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

بنك إتش إس بي سي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

البنك الأهلي المتحد

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.17 جنيه