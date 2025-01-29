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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Android 15 يصل Sony Xperia 10

تحديث Android 15 يصل Sony Xperia 10
تحديث Android 15 يصل Sony Xperia 10
قسم التكنولوجيا
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بدأت شركة Sony اليابانية العريقة في في توفير تحديث Android 15 إلى أحدث هواتفها وهو هاتف Xperia 10 V.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، يأتي تحديث أندرويد 15 إلى هذا الهاتف بعدما زودته سوني لهاتفي Xperia 1 V وXperia 5 V، اللذين جرى تحديثهما في بداية الشهر الجاري.

ويحمل تحديث أندرويد الجديد الخاص بهاتف سوني Xperia 10 V رقم 68.2.A.2.38A، بينما تصل سعته إلى 1.1 جيجابايت.

ورغم عدم توافر أي تفاصيل عما يقدمه هذا التحديث حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن يقدم نفس ما جاء في هواتف Xperia الأخرى التي حصلت على أندرويد 15، وهي خلفيات جديدة، وكذلك شاشة رئيسية جديدة.

وبحسب الخبراء من المتوقع أن يكون تحديث Android 15 آخر تحديث لنظام التشغيل لجهاز Xperia 10 V، الذي دشنته سوني بنظام Android 13، وسيستمر الهاتف في تلقى تحديثات الأمان حتى يونيو 2026 المقبل.

يذكر أن شركتا سوني وهوندا تعملان على أول سيارة كهربائية تحت العلامة التجارية المشتركة Afeela، وذلك خلال معرض CES 2025 في لاس فيجاس. تحمل السيارة اسم Afeela 1، وتتوافر بفئتين رئيسيتين:

  • Afeela 1 Origin: بسعر يبدأ من 89,900 دولار أمريكي.
  • Afeela 1 Signature: بسعر 102,900 دولار أمريكي، مع تجهيزات إضافية مثل عجلات مقاس 21 بوصة ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية.
سوني sony Android Xperia Android 15 Xperia 10 V

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