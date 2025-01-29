أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد والمشرف العلمى على المركز الإقليمى لأكاديمية البحث العلمى بالمحافظة، أنه تم بدء فعاليات المنتدى البيئي الأول بالمركز الإقليمي بمحافظة الوادي الجديد التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وذلك تحت عنوان «التوعية وادارة المخاطر البيئية الريفية الواقع والمأمول التحديات والحلول»، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين من كلية الزراعة والبحوث الزراعية والمهندسين والمشرفين الزراعيين.

وقال إن المنتدى يهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات ايجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة، وشمل ماهية المخاطر البيئية، ودور التوعية البيئية في حل مشكلات البيئة، وجهود ودور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة وتنميتها، ويعد نقطة إنطلاق لبرنامج متكامل ومستدام للتشجير في مصر، مؤكدا أن المنتدى شمل أهمية اليوم العالمي للبيئة في تحسين البيئة المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد أن المنتدى شمل التغيرات المناخية واثارها على الانسان، ومفهوم التغيرات المناخية، أسباب التغيرات المناخية، المخاطر المترتبة على التغيرات المناخية، وكيفية الحد من الاثار والمخاطر، والحد من التغيرات المناخية باستخدام المنتجات الثانوية لنخيل البلح لتغذية المجترات، وتقديم شرح تفصيلي في الأداء الانتاجي للحملان المغذاة على علائق تحتوي على اوراق نخيل البلح، ورفع القيمة الغذائية لجريد النخل باستخدام المعاملات الكيميائية والبيولوجية في علائق الحملان.

وأضاف أنه تمت مناقشة المبيدات الزراعية وآثارها الضارة على البيئة وأهمية المبيدات، والمبيدات وافات نخيل التمر في الوادي الجديد، وانعكاسات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، بجانب محاضرة عن النحل شفاء ودواء ومحاضرة عن تطوير النخيل والتغيرات المناخية وتاثيرها على زراعة نخيل التمر.