بميزات غير مسبوقة.. تعرف على أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

ربما تخطط شركة Apple لإجراء ترقية كبيرة على الجيل القادم من سماعات AirPods. فقد أشارت شائعة جديدة إلى أن العلامة التجارية ستزود السماعات بأجهزة استشعار للكاميرا. ولكن هناك مشكلة، وهي أن سماعات AirPods الجديدة لن تستخدم هذه الكاميرات لالتقاط الصور. بل ستوفر مجموعة من الوظائف الجديدة.

فوفقا لتسريبات مارك جورمان في نشرته الإخبارية PowerOn الأخيرة. يبدو أن شركة كوبرتينو العملاقة تتطلع إلى إضافة كاميرات إلى سماعات AirPods المستقبلية، لكن هذه المستشعرات لن تلتقط الصور حيث من المتوقع أن تكون مستشعرات الأشعة تحت الحمراء. على عكس الكاميرات التقليدية، لن تُستخدم هذه المستشعرات لالتقاط الصور.

سماعات ابل ايربودز برو 2



في حين لم يشارك جورمان أي تفاصيل أدق بخصوص AirPods القادمة، قدم المحلل المعروف مينج تشي كو مزيدًا من التفاصيل في الماضي . قد يستخدم صانع iPhone هذه المستشعرات لقياس المقاييس المتعلقة بالصحة و قد يسمح تضمين الأشعة تحت الحمراء للشركة بتقديم عناصر تحكم بالإيماءات على Apple AirPods.

يمكن أن تكون هذه إيماءات هوائية تقوم برسم خريطة للإدخال من خلال حركات اليد. قد تطلق Apple سماعات AirPods المزودة بالكاميرات ويمكن أن تبدأ الإنتاج الضخم في عام 2026، مما قد يعني إطلاقها في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027. و لا تزال هناك مشكلة، وهي أن سماعات AirPods الجديدة لن تستخدم هذه الكاميرات لالتقاط الصور. بل ستوفر مجموعة من الوظائف الجديدة.

ومن المتوقع أن تطلق Apple سماعات AirPods المزودة بالكاميرات في عام 2026، مما قد يعني إطلاقها في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027. لذا لا يزال هناك بعض الوقت قبل إطلاقها.