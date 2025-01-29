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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف: الدولة حققت نموذجًا فريدًا في تمكين الشباب

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
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أكد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركته في الندوة الموسعة التي نظمتها التنسيقية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن ترسخ نموذجًا فريدًا في تمكين الشباب، ليس فقط من خلال الخطاب السياسي، ولكن عبر مشروعات ومبادرات استراتيجية أتاحت للشباب فرصة القيادة والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وصنع القرار.


جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي شهدت حضورًا مميزًا من الشخصيات العامة والقيادات الشبابية، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

حيث أشار نائب المحافظ  إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت منصة حوارية حقيقية تجمع الشباب من مختلف التوجهات السياسية، حيث لم تعد مجرد كيان شبابي، بل تجربة سياسية متكاملة تعكس مدى قدرة الشباب على التأثير وصنع القرار. وأضاف أن التنسيقية قدمت العديد من المبادرات والمقترحات التي لاقت ترحيبًا من القيادة السياسية، وتم تنفيذ العديد منها بالشراكة مع مؤسسات الدولة.


وأشار نائب المحافظ أن تمكين الشباب يعد  نموذجا عمليا في بني سويف، موضحا  أن مشروع تمكين الشباب الذي تتبناه الدولة يعتمد على مسارين رئيسيين، الأول من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP)، والذي أفرز العديد من القيادات التنفيذية الشابة، والثاني عبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أصبحت نموذجًا للعمل السياسي القائم على الحوار والمشاركة.


وأضاف أن محافظة بني سويف تعد نموذجًا حيًا لهذا الدمج الفعال بين البرنامج الرئاسي والتنسيقية، حيث تضم الإدارة الحالية للمحافظة منذ 6 سنوات قيادتين  شبابية بوجود المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وهو أحد خريجي البرنامج الرئاسي، ونائبه بلال حبش، القادم من التنسيقية، ما أسفر عن تكامل الأفكار والسياسات.


وأشار إلى أن هذه الرؤية والتكامل أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كان أبرزها:إطلاق أول استراتيجية محلية للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات، والتي تمثل خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المحلي وإصدار أول وثيقة مصرية لتوحيد جهود العمل الأهلي، لضمان تكامل الأدوار بين المجتمع المدني والدولة.


اضافة إلى تنفيذ مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب بني سويف، من خلال مبادرتي "المجلس الاستشاري للشباب" و"تأهيل وتمكين"، اللتين تهدفان إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على القيادة.


كما إطلاق برنامج لتدريب شباب الموظفين وقيادات الصف الثاني، لضمان استدامة الفكر الإداري الحديث داخل الجهاز التنفيذي، وبالفعل تم تكليف عدد منهم بمسؤوليات قيادية فمنهم المدير او الوكيل أو مسؤول ملفات حيوية، بجانب دعم مبادرة "المرأة تقود"، واطلاق برنامج تدريبي  أسهم في تدريب وتأهيل أكثر من 140 سيدة للقيادة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إيمانًا بدور المرأة في التنمية والإدارة المحلية.


وأضاف نائب المحافظ أن تمكين الشباب لم يعد شعارًا بل واقعٌ ملموس، موضحا  أن الدولة لا تكتفي بتوفير الفرص، ولكنها تقدم برامج تدريبية وتأهيلية حقيقية لضمان نجاح الشباب في مواقعهم القيادية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تمكين الشباب أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة.


وختم نائب المحافظ حديثه برسالة إلى الشباب قائلًا: "لا تتوقفوا عن التعلم والاستعداد، فالفرص الحقيقية تأتي لمن هو جاهز لها فالدولة تقدم لكم المساحة الكاملة للإبداع والقيادة، والنجاح سيكون لمن يمتلك الرؤية والإرادة".

وشهدت الندوة حضور رفيع المستوى ومشاركة متميزة، حيث شهدت حضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الشبابية، من بينهم: د. إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، التي أشادت بجهود القيادة السياسية في تمكين الشباب ، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، الذي أكد على اهتمام الدولة بإعداد جيل جديد من القيادات الشابة ، د. أحمد حسام، مدير برنامج قادة الاتحادات والأنشطة الطلابية، الذي تحدث عن دور الحوار الوطني في تعزيز مشاركة الشباب.


كما أدار الجلسة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ضم قيادات تنفيذية وشبابًا مهتمين بالعمل العام والسياسي.

بني سويف تنسيقية شباب الاحزاب معرض الكتاب بلال حبش

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