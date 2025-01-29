وكيل الرقابة الإدارية: حريصون على تصحيح مفاهيم النزاهة والشفافية بمعرض الكتاب

قال الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إنهم استفادوا بالزخم والعلاقات الطيبة التي تكونت أثناء فترة معرض الكتاب فى السنوات السابقة، وأصبح هناك بينهم وبين العديد من الجهات تعاون مهم.

وأضاف حلال حوار خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “دائما حريصين على تصحيح المفاهيم الخاصة بالنزاهة والشفافية بمعرض الكتاب”.

وتابع: “نأتي بطلاب المدارس عن طريق التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وطلاب الجامعات ليكون هناك زيارات دورية للجناح الخاص بنا فى المعرض”.