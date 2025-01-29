مستشفى شهير يطلب أطقم تمريض.. إليك الشروط ومواعيد المقابلات والمرتبات

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام وعضو مجلس الشيوخ، عن حاجة مستشفى شهير إلى توظيف عدد من أطقم التمريض بالمستشفى بمرتبات مجزية.

توفير فرص عمل للتمريض

وبحسب بيان نشر على صفحة النقابة العامة للتمريض الرسمية بـ "فيسبوك"، جاءت الحاجة إلى بعض أطقم التمريض في الأقسام الآتية:

عناية مركزة وعناية قلب بالغين.

عناية مركزة أطفال وحديثي الولادة.

طوارئ.

عمليات.

أقسام داخلي.

كما أعلن المستشفى بحسب منشور النقابة العامة - عن حاجته إلى ممرضين لشغل مناصب إدارية وتعليمية، هي:

مدرب تمريض في مستشفى بالإسكندرية وسموحة.

ممرض صلاحية أنسجة.

وبحسب إعلان العامة للتمريض، فإن مواعيد المقابلات للراغبين في التقدم لتلك الوظائف، يوميا ما عدا الجمعة من الساعة 10 صباحاً إلى 3 مساء، فيما تتم المقابلات الشخصية بمقر المستشفى بالمعادي.

ويمكن للراغبين في الحصول على الوظائف الاستعلام عن أي بيانات خاصة بفرص العمل، من خلال أرقام التالية:

01018756602

01111017435

وبحسب النقابة العامة للتمريض، فإن المستشفى يوفر للملتحقين بالعمل:

سكن للمغتربين

أفضل المرتبات.

وجبة غذائية أثناء الشيفت.

تأمين طبي.

بدل سهر.

احتساب سنوات الخبرة.

فيما جاءت معايير الاختيار للعمل في هذه الوظائف كالتالي: