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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

أسعار الريال السعودى في مصر
أسعار الريال السعودى في مصر
علياء فوزى
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ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء:
 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الأربعاء فى البنوك كالتالى:

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي الإسلامي،  الأهلى الكويتي،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 13.38 جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصرف العربي نحو 13.38جنيه للشراء و 13.40جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك(الإسكندرية، نكست) نحو 13.36جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 13.35جنيه للشراء و 13.40جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنوك (الأهلى، قناة السويس، القاهرة، فيصل الإسلامي، ميد بنك)نحو 13.33جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر نحو 13.33جنيه للشراء و 13.40جنيه للبيع.

 ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (كريدى اجريكول، البركة) نحو 13.31جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك أبوظبي الأول نحو 12.30جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الإفريقي الدولي نحو  13.24جنيه للشراء و 13.42جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك المصرف المتحد نحو 12.94جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 13.38جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.
 
أعلى سعر شراء 

سجل الريال السعودى أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 13.38 جنيه.

أقل سعر بيع 
وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.40 جنيه
 
متوسط سعر الريال 

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.35 جنيه

بنك مصر الريال السعودى الجنيه المصري البنك الأهلي البنك المركزى

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