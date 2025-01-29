ستيف ويتكوف يصل إلى تل أبيب ويخطط لزيارة قطاع غزة

مازالت الزيارات الأمريكية الي قطاع غزة مستمرة رغم بدء تبادل الاسري في حرة حماس وجيش الاحتلال حيث وصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الأربعاء، إلى إسرائيل، على متن طائرته الخاصة، حيث من المقرر أن يقوم بزيارة "غير اعتيادية" لقطاع غزة.

وبحسب تقارير إعلامية؛ فمن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

كما من المتوقع أن يزور مبعوث ترامب، بشكل غير معتاد، قطاع غزة، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ميدانيا.

ولاحقا؛ أشارت تقارير سابقة بأن ويتكوف طلب لقاء المجندات الأربع اللاتي تم إطلاق سراحهن من أسر حماس، ليري إلباج، كارينا أرييف، دانييلا جلبوع، ونعامة ليفي.

ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وحث إسرائيل على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.

نصف مليون

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عودة نصف مليون (500,000) نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم خلال الـ72 ساعة الماضية.

وذكر الإعلامي الحكومي في غزة ببيان له ان النازحين قدموا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

جاء ذلك بعد 470 يومًا من تهجيرهم قسرًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

حماس

وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان عودة الغزيين إلى شمالي القطاع محفوفة بالكثير من الصعاب بسبب مماطلة الاحتلال.

وشدد قاسم في تصريحات له على الجميع الإسراع بتقديم المساعدات بشكل عاجل للنازحين، مشيرا الي انه يجب على المجتمع الدولي إثبات وجوده ومساعدة النازحين فورًا.

وذكر أيضا : الاحتلال يُحاول التملص من بعض بنود وقف "إطلاق النار" في الوقت الذي تلتزم فيه حماس بكامل بنود وقف إطلاق النار.

وأشار الي من المتوقع أن تكون المراحل المقبلة من المفاوضات معقدة وصعبة، لافتا الي ان حماس تُمثل تطلعات الشعب الفلسطيني ومن غير الممكن أن تختفي.

المرحلة الاولي

وفي يوم 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة