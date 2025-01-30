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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 30-1-2025

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 30-1-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار.

الذهب اليوم في مصر
 


سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4394.25 جنيه للبيع و 4371.5  جنيه للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3845  جنيهًا للبيع و 3825 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3295.75 جنيه للبيع 3278.5 جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2563.25 جنيه للبيع و 2550 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 3.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر


وسجل الجنيه الذهب حوالي 30760  جنيها  للبيع 30600  جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 40 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدّد سعر الذهب عالميًا


يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميًا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم الخميس

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