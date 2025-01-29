زعيم كوريا الشمالية يتفقد منشأة نووية ويدعو لرفع قدرات بلاده الحربية

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في كوريا الشمالية، حيث أكدت وسائل إعلام رسمية اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قام بزيارة تفقدية لمنشأة إنتاج المواد النووية، حيث دعا إلى تعزيز قدرة بلاده على خوض الحروب النووية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حاسم بالنسبة لكوريا الشمالية، مما يثير العديد من التساؤلات حول نوايا الزعيم الكوري وآفاق التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قام بزيارة معهد الأسلحة النووية بالإضافة إلى قاعدة إنتاج المواد النووية، مما يسلط الضوء على توجيهاته المستمرة بتطوير الأسلحة النووية. هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة كوريا الشمالية لتوسيع قدراتها العسكرية بشكل متسارع.

وخلال الزيارة، نُقل عن كيم قوله إن كوريا الشمالية حققت "نتائج مذهلة" في إنتاج المواد النووية في العام الماضي، وأشار إلى أن هناك ضرورة لتجاوز هذه النتائج في العام الجاري. وقال إنه ينبغي تعزيز "الدرع النووي" للبلاد لتلبية التحديات المتزايدة من القوى المعادية، مما يبرهن على أن كوريا الشمالية تسعى إلى تقوية دفاعاتها النووية بشكل مستمر.