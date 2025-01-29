روسيا تدعو شركات الأعمال المصرية للمشاركة في منتدى الاستثمار بالقوقاز

دعت روسيا الشركات والهيئات المصرية للمشاركة في منتدى الاستثمار في القوقاز الذي سيعقد في مدينة مينيرالني فود خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو المقبل.

وذكر بيان صادر عن المكتب التجاري الروسي بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن المنتدى يعد منصة لتقديم المشروعات وفرص الاستثمار في الكيانات في المنطقة الفيدرالية لشمال القوقاز وكذلك مناقشة القضايا الرئيسية، والتقييم الشامل لإمكانات الاستثمار، والبحث عن مجالات جديدة للنشاط وحلول الأعمال.

وأوضح أن برنامج أعمال المنتدى تشمل التعاون في البنية التحتية والأعمال الزراعية والسياحة والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية، والخدمات المصرفية، والإسكان والمرافق، والطاقة.