جامعة الزقازيق تكرِّم الطلاب الفائزين في فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوى الإعاقة

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والجامعات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًّا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، تم تكريم طلبة ذوي الإعاقة المشاركين فى "فعاليات البارالمبياد الرياضي للجامعات للأشخاص ذوي الإعاقة"، ملتقى "نحن الحياة"، الذى أقيم بالإسكندرية، فى الفترة من (5) ديسمبر حتى (8) ديسمبر الماضى،بحضور الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

اضاف رئيس جامعة الزقازيق انه يأتي هذا التكريم بمناسبة حصول جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة، شملت (8) ميداليات ذهبية، و(8) فضية، و(9) برونزية؛ وذلك ضمن منافسات رياضية مميزة في (ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس، كرة الجرس، رفع الأثقال)، والتى جاءت بمشاركة (700) طالبٍ وطالبةٍ من الطلاب ذوي الإعاقة، يمثلون (24) جامعة مصرية، وقد شاركت جامعة الزقازيق بمنتخب يضم (45) طالبًا وطالبةً، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة هالة فاروق مسئول فريق متحدي الإعاقة، والدكتور محمد جمال الشاعر، والدكتور عصام عامر،مشرفي الألعاب الجماعية والفردية لمتحدي الإعاقة.

وأَعْرَبَ الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه أبناؤه الطلاب من ذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لهم؛ لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيداً بإرادتهم التى تشرف الجامعة بكافة المحافل الرياضية.

في السياق ذاته، أَكَّدَ الدكتور هلال عفيفى حرص الجامعة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، موجهًا شكره للمشرفين على ذلك النشاط المميز لدورهم في دعم الطلبة، ورعايتهم، وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.