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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن خسارة منتخب اليد: خسرنا في آخر ثانية.. فيديو

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
يوسف أيمن
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علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة المنتخب المصري لكرة اليد أمام نظيره الفرنسي في ربع نهائي بطولة كأس العالم لليد 2025.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، " كنا وحشين أوي خلال الشوط الأول، وعملنا شوط ثاني في غاية الروعة والجمال".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "خرجنا من البطولة في أخر ثانية وكان ممكن نفوز، ولكن جاء هدف في الثانية الأخيرة بعد تدخل تقنية الفيديو".

ووجه أحمد موسى، التحية والتقدير إلى جميع لاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني واتحاد الكرة، على جهوده في بناء منتخب قوي قادر على تقديم أداء جيد أمام المنتخبات العالمية.

أحمد موسى صدى البلد منتخب اليد كأس العالم لليد المنتخب المصري

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