أحمد موسى يشيد بأداء منتخب مصر لكرة اليد رغم الخروج من كأس العالم

موسى: الشوط الأول كان ضعيفًا لكن الشوط الثاني كان رائعًا

علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة المنتخب المصري لكرة اليد أمام منتخب فرنسا في ربع نهائي بطولة كأس العالم لليد 2025، قائلاً: “كنا وحشين أوي خلال الشوط الأول، ولكننا قدمنا شوطًا ثانيًا في غاية الروعة والجمال.”

موسى: هدف فرنسا جاء في الثانية الأخيرة بعد تدخل تقنية الفيديو

أضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن المباراة انتهت بخروج المنتخب المصري في آخر ثانية، مشيرًا إلى أن “هدف فرنسا جاء في الثانية الأخيرة بعد تدخل تقنية الفيديو، وكان ممكن نفوز.”

موسى يشيد بجهود اللاعبين والجهاز الفني لاتحاد اليد

وفي ختام تعليقه، وجه أحمد موسى التحية والتقدير إلى جميع لاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني واتحاد كرة اليد، مشيدًا بجهودهم في بناء منتخب قوي قادر على التنافس مع المنتخبات العالمية وتقديم أداء مميز.