بدون صلاح .. ليفربول يخسر بثلاثية من أيندهوفن بدوري الأبطال

خسر فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدفين، من نظيره بي إس في أيندهوفن، في إطار ختام منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية أيندهوفن عن طريق جوهان باكايوكو وإسماعيل صايبري وريكاردو بيبي في الدقائق 35، 45، 45+2.

فيما جاءت ثنائية ليفربول عن طريق كودي جاكبو وهارفي إليوت في الدقيقتين 29، 40.

تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن بدوري الأبطال

وكان سلوت قد أعلن أمس قائمة ليفربول، والتي خلت من الدولي المصري محمد صلاح، إذ فضل الأول إراحته بعد ضمان التأهل بشكل رسمي، وذلك بعد الفوز بالسبع مباريات بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، ليتصدر جدول الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: تسيميكاس، روبيرتسون، برادلي وكونساه.

خط الوسط: مكونيل، إندو وإليوت.

خط الهجوم: جاكبو، كييزا ودانس.

وأنهى فريق ليفربول مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق أيندهوفن في المركز 14 برصيد 14 نقطة، ليبلغ ملحق دوري الأبطال.