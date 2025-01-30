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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحداث الدقهلية..المحافظ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي.. تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التعليم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
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شهدت محافظه الدقهليه خلال الساعات الماضيه عددا من الاحداث المختلفه وقام موقع “صدى البلد” بنشرها 

محافظ الدقهلية يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 15 ألف و 986 رأس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر.

محافظ الدقهلية يتفقد لعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم،

وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم، ووجه للدكتور أشرف العربي وكيل الوزارة بمتابعة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الحمام ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة، كما وجه بتركيب مقاعد بلاستيكية 
بالمدرجات

ندوة تثقيفية لأوقاف الدقهلية 

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية ندوة تثقيفية لأئمة إدارة أوقاف منية النصر وإدارة أوقاف ميت سلسيل بدار المناسبات بمسجد سماحة بميت الخولي منية النصر 
حيث دارت الندوة حول مواجهة التطرف اللاديني والمتمثل في تراجع القيم والأخلاق ومواجهة شامل لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.

مصرع شخص صدمته سياره مسرعه
لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي به بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشخص يدعى أشرف سعيد ياسين عبدالرحمن 57 عامًا مقيم طلخا .

فتاه تنهى حياتها شنفا بالدقهلية 

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة بمنزلها حيث قامت بشنق نفسها وذلك بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين ان الفتاة تدعى ملك.ع .م  13 عاما  وبسؤال اهليتها اكدوا مرورها بأزمة نفسية منذ ايام.
 

الدقهلية محافظ مديرية المنصوره

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