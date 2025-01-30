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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: لم نتلق أي عروض من الزمالك لضم محمد ربيعة

فرج عامر
فرج عامر
يمنى عبد الظاهر
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أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لم يتلقى أي عروض من الزمالك، للتعاقد مع محمد ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" لا يوجد أي عروض من الزمالك لضم محمد ربيعة مدافع سموحة، ولم أتلقى أي اتصالات من الزمالك ولم تصلنا أي عروض شفوية أو رسمية لضمه".

وتابع:" وصلتني رسالة بأن محمد ربيعة انضم للزمالك، وتواصلت مع اللاعب ووكيله وأحمد سامي المدير الفني وأكدوا عدم وجود أي مفاوضات",

وأوضح:" لا أستطيع أن أقول أنني سأبيع اللاعب دون تلقي أي عروض، ويجب معرفة رأي أحمد سامي المدير الفني".

وأشار:" نحاول في الوقت الحالي ضم بعض الصفقات في يناير، وكنا سنطلب ضم محمد عبدالله، في حالة طلب الأهلي محمد ربيعة، وحجاج بركات".

الزمالك فرج عامر محمد ربيعه مدافع سموحة احمد سامى المدير الفني

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