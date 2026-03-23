صفقة مدوية في الدوري الأمريكي: جريزمان إلى أورلاندو سيتي

توصل نادي أورلاندو سيتي إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، على أن ينضم الفريق بداية من شهر يوليو 2026، في صفقة ينتظر أن تثير اهتمامًا واسعًا داخل الدوري الأمريكي وخارجه.

محاولات سابقة وتمسك بالصفقة

تأتي هذه الصفقة بعد مفاوضات لم تكن سهلة، حيث حاول النادي الأمريكي ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الماضية في شهر مارس، إلا أن أتلتيكو مدريد رفض التفريط في خدمات نجمه في ذلك التوقيت. ومع ذلك، لم يتراجع مسؤولو الدوري الأمريكي، وواصلوا الضغط حتى نجحوا في التوصل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده.

زيارة مرتقبة وحسم التفاصيل

ووفقًا لتقارير صحفية، من المنتظر أن يسافر جريزمان خلال هذا الأسبوع إلى مدينة أورلاندو، وذلك تمهيدًا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. هذه الزيارة ستكون حاسمة، حيث سيتم خلالها استكمال الإجراءات الرسمية، والخضوع للفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة التي طال انتظارها.

تفاصيل العقد ورقم القميص

من المنتظر أن يوقع النجم الفرنسي عقدًا يمتد لمدة عامين مع أورلاندو سيتي، في تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية. كما سيحمل القميص رقم 7، وهو الرقم الذي ارتبط به في عدة محطات خلال مسيرته الكروية، ما يضيف طابعًا مميزًا لبدايته في الدوري الأمريكي.

تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في مسيرة جريزمان، الذي قرر خوض تحدٍ جديد في MLS، بعد سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية. ومن المتوقع أن يسهم وجوده في رفع مستوى المنافسة وزيادة شعبية الدوري، خاصة مع تزايد انضمام النجوم العالميين في السنوات الأخيرة.