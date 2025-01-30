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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: لدينا قيادة وطنية لن تقبل بفرض أي إملاءات خارجية على مصر

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي
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قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيك ، تأكيد واضح على رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم على مر العصور من القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي  جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي رد بكل قوة على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي توهم أن مصر ستوافق على مقترحه بتهجير الفلسطينيين إلى مصر ، ولم يكن يعلم أن لدينا قيادة سياسية وطنية ممثلة في الرئيس السيسي لن تقبل بفرض أي إملاءات خارجية على مصر تحت أي ظروف.

وأكدت أن مصر ستظل إلى الأبد هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، يعيش فيها الفلسطينيون بأمان بعيدا عن أي صراعات أو حروب ، مشيرة إلى أن ذلك لن يحدث إلا من خلال توحيد الصف الفلسطيني.

ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي القدس الشرقية دولة فلسطينية مستقلة تصفية القضية الفلسطينية

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