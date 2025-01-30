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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد اصطدام طائرتين في أمريكا.. هل يرتبط الحادث بعمل إرهابي؟

الحادث
الحادث
تحقيقات وملفات
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حالة من القلق اجتاحت العالم خلال الساعات القليلة الماضية حيث اصطدام طائرتين في الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا كانوا على متنها.

https://x.com/officer_Lew/status/1884790607727518176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1884790607727518176%7Ctwgr%5E73f4836dad83735724c7fe3a4480c1d923884f57%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1773222-D981D98AD8AFD98AD988-D984D8A7D8B5D8B7D8AFD8A7D985-D8B7D8A7D98AD994D8B1D8A9-D8A8D985D8B1D988D8ADD98AD8A9-D8A7D994D8ABD986D8A7D8A1-D987D8A8D988D8B7D987D8A7-D985D8B7D8A7D8B1-D8A8D988D8A7D8B4D986D8B7D986

هل يرتبط الحادث بعمل إرهابي؟

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إطلاق البنتاجون تحقيقات فورية في حادث اصطدام طائرة للركاب بمروحية عسكرية في واشنطن الليلة الماضية، فيما استبعد FBI ارتباط الحادث بعمل إرهابي.

وكتب الوزير هيجسيث في حسابه على منصة "إكس": "تم بدء التحقيق على الفور من قبل الجيش ووزارة الدفاع".

بدورها، نقلت قناة NBC عن مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بأن الهياكل الإجرامية والإرهابية غير متورطة في حادث تحطم الطائرة بالقرب من واشنطن.

ونقلت القناة في تقريرها: "أفاد مسؤول رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن موظفي الفرع الميداني في واشنطن مستعدون لتقديم المساعدة، ولكن لا توجد أي مؤشرات تشير إلى تورط أي منظمات إجرامية أو إرهابية في حادث تحطم الطائرة".

وفي وقت سابق أكد "البنتاجون" أن 3 جنود من الجيش الأمريكي كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بالطائرة وكانت في رحلة تدريبية.

وفي المقابل تم انتشال 19 جثة لضحايا تحطم الطائرة المدنية التي سقطت في نهر مجاور للمطار ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وبكثافة.

إلى ذلك، قد يصبح التصادم الذي وقع بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في العاصمة واشنطن بين مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" وطائرة ركاب قادمة من كانساس كانت تقل 64 شخصا، أكبر كارثة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ 15 عاما.

وكانت آخر حادثة مماثلة قد وقعت في الولايات المتحدة في فبراير 2009، عندما سقطت طائرة ركاب على منزل في نيويورك، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ49 وأفراد الطاقم، بالإضافة إلى شخص واحد كان داخل المنزل.

ماذا حدث؟

كانت قد تحطمت طائرة ركاب في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني خارج واشنطن العاصمة، بعد اصطدامها في الجو بمروحية بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من المدرج، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية ومسؤولي الدفاع.

وكتب ترامب على صفحته بمنصة "تروث سوشال"، قائلا: "كانت الطائرة على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار، وكانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الوقت، إنها ليلة صافية، وكانت الأضواء على متن الطائرة مضاءة، لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلا من سؤالها عما إذا كانت قد شاهدت الطائرة؟".

وفقا لآخر التنبؤات الجوية، ستنخفض درجات الحرارة في العاصمة واشنطن إلى ما دون الصفر وفرصة لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة، مع توقع استمرار عمليات البحث.

ووفقاً لــ CNN قالت رئيسة الإعلام في قوة العمل المشتركة بمنطقة العاصمة، هيذر تشيريز ، إن طائرة الجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك، التي اصطدمت بطائرة ركاب، الأربعاء، كانت في رحلة تدريبية وقت وقوع الحادث.

وتم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار ريغان الوطني، الذي اكتفى بالقول في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "يقوم موظفو الطوارئ بالاستجابة لحادث طائرة في المطار".

واشنطن البنتاجون الولايات المتحدة مطار ريغان الوطني

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