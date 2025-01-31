5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

يعرف بعض الأشخاص بالحظ في الحب بالعلاقات العاطفية، فإن الحظ في الحب يعتمد على عدة عوامل، منها الشخصية والتوافق والعوامل الفلكية.. لكن وفقًا لعلم الفلك، هناك بعض الأبراج التي يُقال إنها محظوظة أكثر من غيرها في الحب خلال عام 2025:

1. برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

الثور يعيش فترة استقرار عاطفي، وهناك فرص قوية للارتباط الجاد أو الزواج. الكواكب تدعمه في اتخاذ قرارات عاطفية سليمة.

2. برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

السرطان يتمتع بجاذبية خاصة هذا العام، ما يجعله محط اهتمام الكثيرين. فرص اللقاء بشريك الأحلام كبيرة.

3. برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

يُعرف الميزان بسحره الطبيعي، لكنه سيكون أكثر حظًا في الحب هذا العام بسبب دعم كوكب الزهرة، مما يساعده على تحقيق الاستقرار العاطفي.

4. برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

القوس يعيش تجارب رومانسية مميزة هذا العام، وهناك فرص للوقوع في حب حقيقي، خاصة في النصف الثاني من السنة.

5. برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

الحوت يعيش فترة رومانسية مميزة، حيث يجذب الحب بسهولة، وقد يدخل في علاقة عاطفية قوية ومليئة بالمشاعر الصادقة.