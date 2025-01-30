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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد القبض عليه .. بيان هام من الرئاسة العراقية بشأن المدعو جالاك صباح

العراق علم
العراق علم
محمود نوفل
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أصدرت مؤسسة الرئاسة العراقية بيانا بشأن القبض علي أحد العاملين بها في قضايا رشوة حيث قالت : تداولت بعض وسائل الإعلام نبأ اعتقال المدعو جالاك صباح عمر بتاريخ 30 يناير 2025 وأشير إلى أن المعتقل هو سكرتير الرئيس.


وأضاف البيان " تود رئاسة الجمهورية توضيح أن المدعو آنفا هو أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي، وسبق لرئاسة الجمهورية أن أصدرت بيانا بتاريخ 26نوفمبر  2024 حول استغلال أحد أفراد الحماية لصفته كمرافق للرئيس وادعائه بأنه السكرتير الشخصي له.

 وأتمت مؤسسة الرئاسة بيانها قائلة :  أن التصرفات التي صدرت عن الشخص المذكور كانت بصفته الشخصية، وأن الرئيس وجه بسحب يده عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية.

وكانت وسائل اعلام عراقية ذكرت في وقت لاحق من صباح اليوم ، بأن هيئة النزاهة العراقية ألقت القبض بحق أحد العاملين في رئاسة الجمهورية بتهمة تلقي الرشاوي.

وذكر مصدر مطلع أنه تم تنفيذ مذكرة قبض بحق المسؤول العراقي ، لافتا إلى أن المتهم أقدم على تلقي رشى مقابل وعد كاذب بإطلاق سراح متهم.

وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن فريقا من هيئة النزاهة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية، جراء إقدامه على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراح أحد المتهمين.

العراق مؤسسة الرئاسة هيئة النزاهة

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