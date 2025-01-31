فوائد وضع الزعتر بالطعام

الزعتر من الأعشاب العطرية التي تُستخدم في الطهي لزيادة النكهة والقيمة الغذائية. إليك بعض فوائده:
1. تحسين الهضم: يساعد الزعتر على تخفيف الانتفاخ والغازات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
2. تقوية المناعة: يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، مما يدعم المناعة.
3. مضاد للبكتيريا والالتهابات: يحتوي على مركبات طبيعية تحارب البكتيريا الضارة.
4. تحسين صحة القلب: يساعد في تقليل ضغط الدم والكوليسترول.
5. تحفيز الشهية: يُستخدم في أطباق كثيرة لأنه يعزز الشهية ويحسن النكهة.
6. تحسين صحة الجهاز التنفسي: مفيد لعلاج الكحة ونزلات البرد عند تناوله مع العسل أو في الشاي.
7. مصدر غني بالمعادن: يحتوي على الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم المهمين لصحة العظام والعضلات.
يمكنك إضافته للسلطات، اللحوم، الصلصات، وحتى المشروبات الساخنة للحصول على فوائده