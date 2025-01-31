فوائد وضع الزعتر بالطعام

الزعتر من الأعشاب العطرية التي تُستخدم في الطهي لزيادة النكهة والقيمة الغذائية. إليك بعض فوائده:

1. تحسين الهضم: يساعد الزعتر على تخفيف الانتفاخ والغازات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.



2. تقوية المناعة: يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، مما يدعم المناعة.



3. مضاد للبكتيريا والالتهابات: يحتوي على مركبات طبيعية تحارب البكتيريا الضارة.



4. تحسين صحة القلب: يساعد في تقليل ضغط الدم والكوليسترول.



5. تحفيز الشهية: يُستخدم في أطباق كثيرة لأنه يعزز الشهية ويحسن النكهة.



6. تحسين صحة الجهاز التنفسي: مفيد لعلاج الكحة ونزلات البرد عند تناوله مع العسل أو في الشاي.



7. مصدر غني بالمعادن: يحتوي على الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم المهمين لصحة العظام والعضلات.

يمكنك إضافته للسلطات، اللحوم، الصلصات، وحتى المشروبات الساخنة للحصول على فوائده