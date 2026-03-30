ترامب: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز فورا فإننا سندمر جميع محطات تحلية المياه

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز فورا فإننا سندمر جميع محطات تحلية المياه، سندمر محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنا نحرز تقدما كبيرا في المحادثات بشأن إيران، ونجري محادثات جادة مع نظام جديد أكثر اعتدالا لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا فيها بإيقاف الحرب، قائلا: “ أقول للرئيس ترامب إنه لا أحد يستطيع إيقاف الحرب في منطقة الخليج سواك. أكلمك باسم الإنسانية وباسم كل محبي السلام، وأنت فخامة الرئيس الأمريكي من المحبين للسلام. وأنا أوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم العالم كله، بأن تداعيات هذه الحرب خطيرة إذا استمرت أكثر من ذلك. ومن فضلك... من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب، فأنت قادر على ذلك.”.