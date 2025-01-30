مدبولي: التعاون المشترك مع العراق سيسهم في نقل الخبرات المصرية بكافة المجالات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين مصر والعراق خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري العراقي.

وقال مدبولي في تصريحات له، إن التعاون المشترك بين البلدين سيساهم بشكل كبير في نقل الخبرات المصرية في مجالات متعددة مثل البناء والتشييد والطاقة والزراعة، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في العراق.

وتابع مدبولي خلال اللقاء: "نحرص على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعراقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات المشتركة التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي في مصر والعراق، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بمستقبل التعاون بين البلدين، أضاف مدبولي: "نحن متفائلون بالمرحلة المقبلة، التي ستشهد مزيدًا من التعاون بين مصر والعراق، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تستدعي تكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".

وأكد أن هذا التعاون سيمكن البلدين من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع توفير حلول مبتكرة ومستدامة تحقق مصالح الشعبين المصري والعراقي.

واختتم مدبولي حديثه قائلا: "نحن على استعداد تام للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة العراقية والشركات العراقية لتحقيق مستقبل مشترك يعزز من قدرة البلدين على النمو والازدهار في كافة المجالات".