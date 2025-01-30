حقوق إنسان الشيوخ تفند أسباب رفض مصر والرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية كان ولا يزال واضحًا وثابتًا، مشددة على أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأضافت إسحق أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت بمثابة رسالة حاسمة للمجتمع الدولي، حيث أكد بوضوح أن مصر لن تكون طرفا في أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس الإرادة الشعبية المصرية التي ترفض أي حلول على حساب حقوق الفلسطينيين.

وشددت على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وتدعو دائما إلى الحل العادل والشامل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن الدبلوماسية المصرية تبذل جهودًا متواصلة لمنع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني.

وأوضحت إسحق أن مصر أثبتت للعالم أنها دولة مسؤولة تتحرك وفق ثوابت واضحة، وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن موقفها القوي في هذه الأزمة يؤكد أنها لن تسمح بفرض حلول ظالمة على الفلسطينيين أو تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.