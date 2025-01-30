خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

كشف نافع السعيد المدرب العام لنادي بتروجت، عن موقف سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت من رحيل مهاجم الفريق رشاد المتولي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد السعيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم أن، بتروجت في الفترة الحالية يسعى للتواجد بشكل مستمر بين الكبار، مشيرا إلى أن، هناك منظومة متكاملة بداية من مجلس الإدارة الذي يوفر كل الإمكانيات، بالإضافة إلى الكابتن سيد عيد ومجموعة اللاعبين الرجال.

وأضاف مدرب بتروجت أن، الفريق الأول كان مجهد بشكل كبير في بداية الموسم الماضي، ولكن اللاعبين كانوا رجالا وحققوا نتائج محترمة وأداء جيد، بالإضافة إلى ظهورهم بشكل جيد في الموسم الحالي.

وأشار مدرب بتروجت إلى أن، الأهلي لم يفاوض رشاد المتولي بشكل رسمي، والرسمي فقط مع أحمد رضا وتدخل الخطيب أنهى الصفقة لصالح الأهلي.

وأكمل مدرب بتروجت: كل الكلام المتداول عن صفقة المتولي للأهلي أو الزمالك، هو كلام مواقع وكلام وكلاء فقط.

واختتم نافع السعيد: سيد عيد أغلق ملف الرحيل مع اللاعبين، وبعد رحيل أحمد رضا الجميع موجودين، وكل العروض ستتم مناقشتها بنهاية الموسم.