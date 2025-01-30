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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: "كلنا واحد" أعادت التوازن للأسواق وقضت على جشع التجار

محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين
محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين
حسن رضوان
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ثمن محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين”، إعلان وزارة الداخلية تمديد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال “مجدي”، في بيان اليوم الخميس، إن المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” بجميع مراحلها تؤكد الالتزام الوطني من قبل وزارة الداخلية وترجمة للعلاقة المتكاملة الراسخة بين الشعب والشرطة، موضحًا أن هذه المبادرة منذ انطلاقها وهي تشهد إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق من قبل المواطنين؛ التي وفرت لهم المبادرة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وأنقذتهم من جشع التجار والمحتكرين ومغالاتهم في الأسعار التي يرفعونها.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين”، أن مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقتها وزارة الداخلية تأتي استجابة لدعوة الرئيس السيسي وتحت رعايته لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أنها حدت بشكل كبير من جشع التجار والمحتكرين، وحققت نجاحات هائلة عبر تقديم السلع المخفضة للجمهور، والتي كان لها دلالات إيجابية كبيرة وانعكست على حياة المواطنين.

وتوجه بالشكر والعرفان للقائمين بوزارة الداخلية على مبادرة “كلنا واحد”، موضحًا أنهم يستحقون كل التحية والتقدير والاحترام على نجاحهم في مواجهة محتكري السلع لرفع أسعارها، مؤكدًا أن أكبر دليل على نجاح العيون الساهرة في توفير كافة السلع في مبادرة “كلنا واحد” هو تقديم المواطنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل شوادر ومنافذ المبادرة لتوفير سلع مخفضة للمواطنين للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكد أنه رغم ما قام به صقور وأبطال الشرطية المصرية من مهام جسام في مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام وتحقيق نجاحات كبيرة ومبهرة في هذا الملف ومواجهة جميع الجرائم؛ إلا أن وزارة الداخلية لم تتوان لحظة في القيام بدورها المجتمعي من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها.

ونوه بأن استمرار فعاليات مبادرة “كلنا واحد” يحمل في طياته المزيد من العطاء والإنسانية من قبل وزارة الداخلية والاستمرار في تقديم الدعم لجميع المواطنين على امتداد الوطن، موضحًا أن هذه المبادرة العظيمة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم، معتبرين أن ما تم تقديمه يُمثل لفتة إنسانية تُجسد الوعي الكبير من القيادة السياسية بمشكلات المواطنين.

الرئيس السيسي السلع الأساسية جشع التجار المحتكرين

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