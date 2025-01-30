رابط نتيجة الشهادية الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2025 برقم الجلوس

يبحث كثير من طلبة الأزهر الشريف الشهادة الإعدادية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول2025، وذلك خلال الساعات الماضية.

بوابة الأزهر الإلكترونية توفر كافة نتائج التعليم الأزهري، وهي من أكثر الروابط التي تشغل بال شريحة كبيرة من الطلبة وخاصًة طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وجميع أولياء الأمور.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ورابط الاستعلام عن النتيجة إضافة إلى خطوات الحصول عليها من بوابة الأزهر الشريف.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول، خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من المراجعة النهائية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2025

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالإستعلام ثم الإنتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول فور إعلانها رسميا، من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

حدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، وهي نفسها الخاصة بكل عام، حيث يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 245 درجة.

الفصل الدراسي الأول: 245 درجة

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات