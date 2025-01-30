قرار عاجل بشأن وفاة أسرة كاملة في حادث بالصف

أمرت جهات التحقيق التصريح بدفن 5 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم نتيجة حادث في الصف.

شهد طريق الأوتوستراد في مدخل قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف، حادثا مروعا عقب دهس سيارة نقل لـ توك توك يقل أسرة كاملة من 5 أفراد أودت بحياتهم جميعا.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الاوتوستراد في مدخل قرية عرب ابو ساعد بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة وسقوط ضحايا، وانتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحادث وأسفر الفحص عن دهس سيارة نقل لـ توك توك يقل أسرة كاملة من 5 أفراد "محام وشقيقه وابن شقيقه ووالدتهما وزوجة أخيه" وأسفر الحادث عن وفاتهم جميعا.

نقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين الى المستشفى وتبين أنهم "أحمد.ش.ا" وشقيقه محمد وابن شقيقه ويدعى شعبان وزوجة شقيقه ووالدته.

تتولى قوات الأمن ولودرات مجلس المدينة وأوناش المرور رفع آثار الحادث لإعادة تسيير حركة الطريق وتحرر المحضر اللازم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.