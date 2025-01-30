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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على شاشات المتحدة.. شاهد بوستر مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه في رمضان

أمينة خليل
أمينة خليل
تقى الجيزاوي
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوسترات  مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "لام شمسية" من بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرا اللوزي وأسيل عمران وصفاء الطوخي وثراء جبيل وياسمينا العبد وعلي البيلي.

مسلسل لام شمسية رمضان ٢٠٢٥

ومسلسل"لام شمسية" من إخراج كريم الشناوي وتأليف مريم نعوم ويتكون من 15 حلقة.

وفى وقت لاحق، قالت امينة خليل فى تصريح خاص لموقع صدي البلد ، وصفت أمينة خليل  مسلسلها الرمضاني الجديد “لام شمسية” إنه تحدي كبير، وسيكون مفاجأة للجمهور هذا العام، ورفضت الكشف عن تفاصيله.

وقالت يسرا اللوزي فى تصريح خاص لموقع صدي البلد انها ت، شارك في مسلسل لام شميسة مع الفنانة أمينة خليل، حيث أجسد من خلاله شخصية تدعى رباب، وهي زوجة وأم، الدور في هذا المسلسل صعب للغاية بالنسبة لي ومركب، وله أبعاد ثقيلة جدًا

مسلسل لام شمسية مسلسلات رمضان ٢٠٢٥ ابطال مسلسل لام شمسية

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