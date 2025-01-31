قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟
طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي
ترامب: الاتصالات مع بوتين وشي جين بينج تحقق نتائج جيدة
وزير الخارجية الأمريكي: استمرار الصراع يدمر أوكرانيا ويفاقم خسائرها
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع
حشود بالآلاف من الغربية تتجه إلى معبر رفح لدعم القيادة السياسية ورفض التهجير.. فيديو
حريق في منطقة بناء وإصلاح السفن بالسويس
دعاء استقبال شهر شعبان .. ردده الآن مفتاح الفرج الرزق ويقضي جميع الحوائج الصعبة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض
موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن
مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع
عبد العزيز جمال
×

تراجع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم  الجمعة 31 يناير 2025 حسب آخر تحديث، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى أقل مستوى منذ 24 ديسمبر الماضي، الذي سجل فيه نحو 51.14 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ويهتم الآلاف بالبحث عن  أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم فهي محل اهتمام العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، حيث يتوقع البعض أن يواصل الدولار تراجعه تدريجيًا في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخطط الحكومية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية.

 رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع 

لا تنسى : 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ويجري تحديث سعر الدولار بشكل يومي عبر مواقع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك البنك المركزي، باستثناء أيام العطلات الرسمية والأسبوعية،  ويتم تحديد الأسعار وفقًا لحركة العرض والطلب في السوق، بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يبحث العديد من المواطنين عن التحديث اليومي لسعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة في مصر، حيث يتم تحديث السعر بشكل مستمر طوال اليوم عبر المواقع الرسمية للبنوك.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.18 جنيه للشراء كأقل سعر حسب آخر تحديث من البنوك، بعدما تخطى 51 جنيهًا وسجل 51.14 جنيه للبيع قبل شهر  بفارق 98 قرشًا.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.16  جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.30 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنوك

كم سعر 100 دولار في البنك؟

بناءً على هذه الأسعار، فإن تحويل 100 دولار أمريكي إلى الجنيه المصري سيكون كالتالي:

  • في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.18 جنيه لكل دولار، مما يعني أن 100 دولار تساوي 5018 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي:

  • 1 دولار = 50.18 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 50.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي سعر الدولار البنك الأهلي المصري كم سعر 100 دولار في البنك أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات

.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

عداد الكهرباء القديم

المهلة انتهت.. تغيير عدادات الكهرباء القديمة وتركيب أبو كارت

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف درجاتك

أمطار

الأرصاد كشفت السبب.. ما سر اختفاء الأمطار في القاهرة الكبرى؟

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والوادي الجديد

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والوادي الجديد

ترشيحاتنا

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان

حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان .. تعرف على أقوال العلماء

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الفتوى صناعة صعبة وخطرة.. وليس كل من تخرج في الأزهر قادر على الإفتاء

وسائل التواصل الاجتماعي

أمين الفتوى: التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرام شرعًا

بالصور

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 5 | شاهد

حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد