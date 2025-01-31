قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟
طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي
ترامب: الاتصالات مع بوتين وشي جين بينج تحقق نتائج جيدة
وزير الخارجية الأمريكي: استمرار الصراع يدمر أوكرانيا ويفاقم خسائرها
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع
حشود بالآلاف من الغربية تتجه إلى معبر رفح لدعم القيادة السياسية ورفض التهجير.. فيديو
حريق في منطقة بناء وإصلاح السفن بالسويس
دعاء استقبال شهر شعبان .. ردده الآن مفتاح الفرج الرزق ويقضي جميع الحوائج الصعبة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض
موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن
مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل ماتنزل من البيت.. نصائح هامة للقيادة فى الطقس السئ

الشبورة
الشبورة
مصطفى الرماح
×

وجهت وزارة الداخلية ، عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة أثناء الشبورة المائية.

نصائح القيادة فى الشبورة

- خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة 
– إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض
– إستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة
– فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة
– إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – إستخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك 
– الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال
– مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك 
– الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك ) .

وجاء ذلك حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية

وزارة الداخلية الشبورة القيادة فى الشبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات

.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

عداد الكهرباء القديم

المهلة انتهت.. تغيير عدادات الكهرباء القديمة وتركيب أبو كارت

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف درجاتك

أمطار

الأرصاد كشفت السبب.. ما سر اختفاء الأمطار في القاهرة الكبرى؟

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والوادي الجديد

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والوادي الجديد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

النفط يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يونيو

صورة أرشيفية

الكرملين: لا اتصال بين بوتين وترامب حول حادث تحطم طائرة واشنطن

صورة أرشيفية

روسيا.. الدفاعات الجوية تسقط 17 مسيرة أوكرانية

بالصور

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 5 | شاهد

حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد